Более 40 британских гимнасток обвинили тренеров в насилии

Федерация гимнастики Великобритании получила более 40 исков от спортсменок. Они обвинили тренеров в систематическом физическом и психологическом насилии, пишет Guardian.

Юрист Энн Уайт подготовила отчет по итогам «полномасштабного расследования обвинений, выдвинутых на всех уровнях спорта». С 2015 по 2020 год британская федерация получала около 300 жалоб в год, которые затронули более 100 тренеров и 90 клубов.

Только в 2021 году поданы около 400 жалоб. Федерация приняла 39 их них настолько серьезно, что местную полицию попросили защитить юных спортсменов или вмешаться в ситуацию.

Спортивное руководство уже провело несколько встреч со спортсменами и их тренерами, чтобы разобрать жалобы. Федерация поблагодарила всех обратившихся за смелость и заверила, что работа продолжится.

Как сообщал «Новый день», в конце марта 70 гимнасток из Канады пожаловались на психологическое, физическое и сексуальное насилие во время тренировок.

Лондон, Наталья Рязанова

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