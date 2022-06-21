Легионерам разрешили приостанавливать контракты с футбольными клубами России до 2023 года

Международная федерация футбола (ФИФА) продлила возможность иностранным футболистам и тренерам приостанавливать действия контрактов с клубами из России. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Если клубы, входящие в Российский футбольный союз (РФС), не достигнут взаимного соглашения со своими иностранными игроками и тренерами до 30 июня 2022 года и если иное не согласовано в письменной форме, эти игроки и тренеры будут иметь право приостановить действие контрактов со своими клубами до 30 июня 2023 года», – говорится в сообщении.

Ранее ФИФА в связи со спецоперацией на Украине разрешила иностранцам приостанавливать действующие контракты с российскими клубами до 30 июня 2022 года, что позволило легионерам беспрепятственно переходить в иностранные команды.

Цюрих, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»