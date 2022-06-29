Британский министр призвала не допускать трансгендеров к женским соревнованиям

Министр культуры, цифровых технологий СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис считает, что трансгендеры не должны участвовать в женских турнирах. По ее мнению, это несправедливо.

«Я проводила встречи со спортивными руководителями, чтобы обсудить допуск трансгендеров. Это сложный и эмоциональный вопрос, но его слишком долго избегали. Мы не можем притворяться, что пол не влияет на выступления в спорте», – цитирует Доррис портал Inside the Games.

Министр назвала несправедливостью участие наравне с женщинами тех спортсменов, кто родился мужчиной. «Я совершенно ясно изложила свою позицию: я ожидаю, что спортивные организации будут вести политику, по которой женские соревнования останутся для тех, кто рожден женщиной», – сказала Доррис.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) ужесточила правила допуска трансгендеров к женским турнирам. В частности, организация изменила параметры уровня тестостерона.

Лондон, Зоя Осколкова

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