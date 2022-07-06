Британская федерация триатлона открыла все соревнования для трансгендеров

В Великобритании триатлон признали полностью открытым для спортсменов-трансгендеров. Об этом сообщает ВВС.

Британская федерация триатлона утвердила, что это касается всех соревнований, в которых участвуют атлеты старше 12 лет и где разыгрываются призы, есть учет времени или рейтингов, в том числе на низком уровне.

Отмечается, что среди более 3000 членов ассоциации британского триатлона 80% поддержали эту инициативу.

Примечательно, что министр культуры, цифровых технологий СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис неделей ранее заявила, что трансгендеры не должны участвовать в женских турнирах.

Помимо этого, Международная федерация плавания (FINA) отказала трансгендерам в участии в женских соревнованиях, если спортсмен прошел какую-либо часть процесса мужского полового созревания.

Лондон, Зоя Осколкова

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