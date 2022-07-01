Спортивные министры более 30 стран потребовали санкций в отношении России и Белоруссии

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук на брифинге в пятницу, 1 июля, заявил, что отвечающие за спорт министры 33 стран подписали совместное заявление с требованиями приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях и запретить трансляции международных спортивных мероприятий в этих странах, – сообщает ТАСС.

В ходе брифинга Бортничук заявил: «Мы требуем приостановить членство спортивных федераций России и Белоруссии в международных организациях, мы требуем исключить представителей России и Белоруссии из управляющих органов международных федераций, а также приостановить телевизионные трансляции международных спортивных событий на территориях России и Белоруссии».

Бортничук также сказал, что заявление министров касается «ограничений, которыми должны быть объяты спортсмены из России и Белоруссии в контексте того, что происходит в последние месяцы на Украине и было принято в связи с тем, что имеют место случаи, как, например, в бобслее и скелетоне, которые могут открыть двери для возвращения российских федераций, российских и белорусских спортсменов в мировой спорт».

Заявление подписали министры из Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и Канады, а также 25 стран ЕС, за исключением Болгарии и Венгрии.

Варшава, Иван Бабурин

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