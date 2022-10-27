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Четверг, 27 октября 2022, 11:26 мск

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Российских волейболистов не допустили к участию в квалификации Олимпиады

Сборную России по волейболу не допустили к участию в квалификации Олимпиады 2024 года. Об этом сообщает Международный олимпийский комитет.

Россияне не вошли в список допущенных к участию в отборочном турнире. Квалификацию не разрешили пройти как мужской российской сборной, так и женской.

Напомним, 28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациях не допускать спортсменов из России и Белоруссии до соревнований из-за ситуации на Украине. Практически все спортивные федерации приняли рекомендацию, однако некоторые федерации разрешили российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

8 сентября исполком МОК оставил в силе отстранение спортсменов из РФ от международных соревнований. Там сочли санкции против российских атлетов «защитной мерой», направленной на «предотвращения политизации спорта».

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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