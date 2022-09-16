В МОК изучают возможность возвращения российских спортсменов в мировой спорт

Международный олимпийский комитет задумался о возвращении российских спортсменов на международные соревнования. Об этом сообщила глава Олимпийского комитета и Паралимпийского комитета США Сюзанна Лайонс. По ее мнению, возвращение россиян на международную арену неизбежно, передает Reuters.

«Мы знаем, что МОК начинает думать о том, можно ли вернуть российских спортсменов. Начались контакты со всеми заинтересованным сторонам по этому вопросу. Думаю, неизбежно возникнет желание вернуть спортсменов из России», – сказала Лайонс, отметив, что механизм и сроки еще предстоит определить.

«Мы чувствуем, что отдельные атлеты не должны стать жертвами государственной политики или напряженности, возникающей в мире», – отметила она.

Напомним, 28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациях не допускать спортсменов из России и Белоруссии до соревнований из-за ситуации на Украине. Практически все спортивные федерации приняли рекомендацию, однако некоторые федерации разрешили российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

8 сентября исполком МОК оставил в силе отстранение спортсменов из РФ от международных соревнований. Там сочли санкции против российских атлетов «защитной мерой», направленной на «предотвращения политизации спорта».

Ранее член МОК Крейг Риди назвал «маловероятным» участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года.

Москва, Наталья Петрова

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