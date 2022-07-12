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NewDayNews.ru

Вторник, 12 июля 2022, 10:16 мск

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МОК оценил шансы России участвовать в Олимпиаде 2024 года

Фото: официальный сайт МОК

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Крейг Риди назвал «маловероятным» участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года.

Спортсмены из России и Белоруссии сейчас не могут участвовать в соревнованиях в связи с санкциями из-за ситуации на Украине. Эти соревнования дают квалификацию для участия в Олимпиаде, отметил чиновник.

«Предполагаю, общее мнение будет заключаться в том, что они не должны квалифицироваться на Олимпиаду. Большинство людей против того, чтобы участвовали представители обеих стран», – сказал Крейг Риди The Guardian.

Напомним, отвечающие за спорт министры 33 стран подписали совместное заявление с требованиями приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях. Они же призвали запретить трансляции международных спортивных мероприятий в этих странах.

Лозанна, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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