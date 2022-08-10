Литовские фигуристы лишились госнаград за участие в ледовом шоу в России

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ваганаса орденов Великого князя Литовского Гедиминаса 5-й степени. Власти объяснили это решением спортсменов участвовать в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи.

Имена фигуристов вычеркнули из списка кавалеров ордена по рекомендации Совета по государственным наградам. Совет собрался на чрезвычайное заседание утром 10 августа.

«В среду президент Гитанас Науседа подписал указ, которым исключил пару фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса из списка кавалеров ордена Великого князя Литовского Гедиминаса 5-й степени», – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Напомним, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис 8 августа пригрозил фигуристам ответными мерами, если те согласятся выступить в ледовом шоу Татьяны Навки. Министерство предложило также лишить Маргариту Дробязко литовского гражданства, полученного ею в 1993 году.

Вильнюс, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»