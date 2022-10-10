В Чечне построят базу для высокогорной подготовки лыжников

Лыжники российской сборной получат высокогорную базу для тренировок круглый год. Ее строительство в 2023 году начнется в Чечне, передает «Вести.ру».

Для базы выбрали место в районе озера Кезеной-Ам на границе Веденского района Чечни и Ботлихского района Дагестана. Тренер сборной Алексй Черноусов отметил, что там достаточно места для устройства различных трасс.

«Рядом перевал, где есть непрерывный подъем протяженностью около 25 км, то есть можно проводить длительные тренировки в гору. С высоты 900 метров поднимаешься до 2200», – рассказал он.

База пригодится для круглогодичных тренировок лыжников и биатлонистов.

Москва, Наталья Рязанова

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