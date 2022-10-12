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Среда, 12 октября 2022, 11:52 мск

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Швеция отменила Кубок мира по фристайлу из-за кризиса

Швеция отменила этап Кубка мира по Фристайлу в дисциплине биг-эйр. Организаторы признались, что им не по силам оплатить энергозатраты на соревнования, а все спонсоры ушли.

Скачки инфляции и цен на энергию сделали организацию соревнований очень дорогостоящей. Ряд спонсоров отказался вкладывать деньги в спортивное мероприятие, а лыжной федерации оно оказалось не по средствам.

«Из-за текущей ситуации с поставками электроэнергии у нас возникли серьезные проблемы с финансами. Мы вынуждены отменить этап, хотя и сделали все возможное, чтобы провести его», – объявил менеджер Ассоциации лыжного спорта Швеции Стефан Карлссон.

Этап Кубка мира по фристайлу должен был пройти в Фалуне в ноябре. Дальнейшая судьба соревнований не уточняется, сообщает «Вести.ру».

Последствием антироссийских санкций в сфере энергетики стал кризис в Европе. В ЕС введен режим экономии энергии, европейцы вынуждены реже мыться, включать отопление только в одной комнате.

Стокгольм, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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