Карпин останется главным тренером сборной России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) и тренерский штаб национальной сборной страны во главе с Валерием Карпиным договорились о продолжении сотрудничества до 1 августа 2024 года. Об этом говорится в официальном сообщении РФС.

Отмечается также, что Союз вновь согласовал главному тренеру и его помощникам возможность дальнейшего совмещения работы в национальной сборной и футбольном клубе «Ростов».

Комментируя это решение, президент РФС Александр Дюков отметил, что Карпин – «опытный тренер, который умеет не просто создавать успешные команды, но и развивать игроков», и Союз «положительно оценивает результаты его работы в национальной команде».

«К сожалению, на сегодняшний день мы отстранены от международных соревнований, но наша задача – сохранить институт сборных команд, который способствует развитию футболистов. Все сборные, в том числе национальная, должны находиться в тонусе, чтобы в будущем быть готовыми к официальным матчам без раскачки»,– отметил глава РФС.

Со своей стороны Карпин поблагодарил Союз «за предложение продолжить работу в национальной сборной России». «Также хочу поблагодарить руководство «Ростова», согласившееся на совмещение постов в сборной и клубе. Даже сейчас, когда национальная команда не участвует в официальных турнирах, необходимость существования сборной России не подлежит сомнению. Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям», – сказал главный тренер сборной Россси.

Карпин возглавил национальную сборную 23 июля 2021 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Ближайший учебно-тренировочный сборной России пройдет с 14 по 20 ноября. В рамках него будут сыграны два выездных товарищеских матча – 17-го числа против Таджикистана в Душанбе и 20-го – против Узбекистана в Ташкенте.

Москва, Светлана Антонова

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