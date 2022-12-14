Российских и белорусских боксеров вернули в рейтинги WBA

Российские и белорусские боксеры восстановлены в рейтингах Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Такое решение было принято на 100-й конвенции WBA, которая состоялась в американском Орландо 11 декабря, сообщается на сайте WBA.

В заявлении организации отмечается, что спортсмены из России и Белоруссии «не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения <…> к какому-либо продолжающемуся конфликту». «Ради спорта и в пользу карьеры бойцов они смогут вернуться в рейтинги и бороться за титулы WBA», – подчеркнули в организации.

При этом в организации заявили, что любой боксер, который высказывается в поддержку СВО или участвует в ней, будет «немедленно удален» из рейтингов.

Отмечается, что решение о восстановлении российских и белорусских боксеров было принято после продолжительного обсуждения всеми членами комитета по чемпионатам и комитета по рейтингам WBA.

Напомним, в феврале Всемирная боксерская организация (WBO), Международная боксерская федерация (IBF), WBA и Всемирный боксерский совет (WBC) объявили, что не будут признавать и утверждать турниры и поединки в России из-за ситуации на Украине

В марте WBA исключила российских и белорусских бойцов из рейтингов. При этом действующие чемпионы мира или отдельных регионов сохранили свой статус.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»