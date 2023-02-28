Российские шахматы стали первой спортивной федерацией, сменившей Европу на Азию

Федерации шахмат России (ФШР) включена в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ). Такое решение было принято в Абу-Даби на Азиатском шахматном саммите.

Как сообщила ФШР в своем телеграм-канале, за вступление в азиатскую федерацию проголосовало 29 делегатов, против высказался один, шестеро воздержались.

Как уточняется, окончательный переход состоится 1 мая 2023 года.

Совет FIDE дал российским шахматистам разрешение на переход из Европы в Азию на прошлой неделе.

Абу-Даби, Мария Соколова

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