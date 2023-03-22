Российских гимнастов не допустили к участию в чемпионате Европы

Российские гимнасты не приняли участия в жеребьевке чемпионата Европы. Таким образом, они окончательно лишились возможности выступить на турнире.

«Мы уже давно поняли, что не сможем выступить на чемпионате Европы, поэтому прошедшая без нас жеребьевка не стала неожиданностью», – рассказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Кроме российских спортсменов к участию в турнире не допустили и сборную Белоруссии.

«Будем надеяться, что нам дадут возможность принять участие в июньском первенстве Азии в Сингапуре, которое станет единственным шансом отобраться на очень важный для нас чемпионат мира», – сказала Родионенко.

Чемпионат Европы пройдет в Турции с 11 по 16 апреля. В нем примут участие спортсмены из 39 стран.

Брюссель, Зоя Осколкова

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