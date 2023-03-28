Олимпийская чемпионка ответила на требования МОК – А не пошли бы вы…

Олимпийская чемпионка игр в Пекине 2022 года по лыжным гонкам Вероника Степанова в ответ на требование Международного Олимпийского комитета (МОК) о том, что российские спортсмены ради допуска на Олимпиаду должны не поддерживать СВО и действия России, ответила: «А не пошли бы вы на фиг!»

В своем Telegram-канале Степанова написала: «А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК? Я не дам никакой «международной комиссии» разбирать мои взгляды и убеждения и решать допустить ли меня до Кубка мира. Бегайте сами в таком случае. А я могу лишь повторить то, что говорила целый год: все трудности мы преодолеем. Обязательно и без сомнений».

Ранее сегодня исполком МОК дал рекомендации Международным федерациям по поводу допуска российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов – «при допуске россиян должна учитываться вся их деятельность: заявления, участие в митингах, поддержка СВО и другие».

Москва, Иван Бабурин

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