Международная федерация настольного тенниса решила допустить россиян до соревнований

Исполнительный совет Международной федерации настольного тенниса (ITTF) решил допустить до участия в соревнований российских и белорусский спортсменов в соответствии с последними рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Исполнительный совет ITTF поддерживает допуск игроков с российским или белорусским паспортом к международным соревнованиям по настольному теннису, организуемым Международной федерации настольного тенниса и World Table Tennis, на строгих условиях нейтралитета», – говорится в заявлении.

В организации отметили, что приняли к сведению рекомендованные условия участия россиян и белорусов, озвученные исполкомом МОК. ITTF проведет консультации для выработки четких условий участия российских и белорусских игроков.

Отмечается, что россияне и белорусы смогут выступать на международных турнирах уже с мая этого года. Однако они пропустят чемпионат мира 2023 года, поскольку квалификация на турнир уже завершилась.

Напомним, 28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов в качестве нейтральных атлетов тех российских спортсменов, которые не поддерживают СВО. «При допуске россиян должна учитываться вся их деятельность: заявления, участие в митингах, поддержка СВО и другие», – заявляли в МОК.

Москва, Наталья Петрова

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