МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе только россиян, не поддерживавших СВО

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до стартов в качестве нейтральных атлетов тех российских спортсменов, которые не поддерживают СВО. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в релизе организации по итогам первого дня заседаний исполкома, проходящих в Лозанне.

«К участию в международных соревнованиях могут быть приглашены только те индивидуальные нейтральные спортсмены и вспомогательный персонал, которые не выступили против мирной миссии олимпийского движения и не поддерживали активно военные действия на Украине», – говорится в заявлении МОК.

В свою очередь, президент организации Томас Бах заявил, что Международный олимпийский комитет оставляет за собой право решать вопрос о допуске российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Исполком МОК подчеркивает, что на исполкоме не обсуждалось участие российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде в Париже. МОК оставляет за собой право решить этот вопрос в соответствующее время, даже если они пройдут отбор по правилам своей федерации», – сказал Бах журналистам.

Он подчеркнул, что исполком сегодня вновь осудил действия России на Украине и сохранил санкций в отношении российских спортсменов.

«Флаги и иные символы не могут присутствовать на соревнованиях, официальные лица не могут быть приглашены на турниры. Эти санкции были наложены в феврале 2022 года. Сегодня исполком МОК подтвердил, что эти санкции остаются в силе», – сказал Бах и добавил, что командам из России запрещено участие в международных турнирах.

В январе исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

Москва, Андрей Дорофеев

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