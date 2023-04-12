В России попали под запрет стероиды и психостимуляторы для спортсменов

Список запрещенных в России веществ пополнился, в него внесли несколько анаболических стероидов, психостимуляторы и фрагмент гормона роста. Эти препараты применяются спортсменами в качестве допинга.
Всего под запрет попали 12 веществ: семь анаболических стероидов, четыре психостимулятора и фрагмент гормона роста. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Эти вещества содержатся в биологически активных добавках и предтренировочных комплексах для повышения продуктивности тренировок.
С предложением расширить список запрещенных препаратов сильнодействующими 12 веществами, которые используют спортсмены, МВД России выступило осенью прошлого года. Инициатива была разработана в рамках борьбы с допингом в российском спорте.
Москва, Зоя Осколкова
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