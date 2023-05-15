Шесть российских тяжелоатлетов отстранены за допинг

Российские тяжелоатлеты были отстранены от соревнований на разные сроки за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России.

Решение о дисквалификации было принято Международным агентством допинг-тестирования (ITA) на основании исследования базы Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и антидопинговых нарушений, допущенных в период 2012-2013 годов.

Самый долгий срок отстранения у чемпиона мира и Европы, серебряного призера Олимпийских игр Дмитрия Клокова – до 11 мая 2027 года. Чемпион мира и Европы Апди Аухадов отстранен до 6 августа 2023 года.

Чемпионка мира Светлана Царукаева и серебряный призер Олимпиады Наталья Заболотная дисквалифицированы до 6 февраля 2024 года. Чемпионка Европы Ольга Зубова не сможет принимать участие в соревнованиях до 26 ноября 2025 года.

Чемпион России Алексей Косов дисквалифицирован до 7 марта 2022 года, его наказание вошло в период отстранения.

Москва, Зоя Осколкова

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