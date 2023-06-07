Российских гребцов допустили до турниров в нейтральном статусе

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допустила для участия в соревнованиях российских спортсменов. Об этом сообщается на сайте организации.

Россияне смогут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. При этом до чемпионата мира будут допущены не все категории гребцов: принять участие в турнире смогут только одиночники и выступающие в двойках.

Кроме того, российские спортсмены должны соответствовать определенным критериям: они не должны быть связаны со спецоперацией на Украине или поддерживать ее. Кроме того, в их отношении будет усилен антидопинговый контроль.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших СВО на Украине.

Москва, Зоя Осколкова

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