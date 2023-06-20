В штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр в Париже проходят обыски

Полицейские нагрянули с обысками в штаб-квартиру оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает Reuters.

По словам источника, обыск был организован по требованию национальной финансовой прокуратуры Франции. «Организаторы полностью сотрудничают со следователями, чтобы облегчить их расследование», – утверждает собеседник агентства.

Обыски проходят в связи с деятельностью организационного комитета и государственного органа Solideo, который отвечает за инфраструктуру олимпийских объектов. Следствие ведется по факту незаконного получения выгоды по части заключения контрактов в рамках организации Игр.

Напомним, Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года. В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до стартов в качестве нейтральных атлетов тех российских спортсменов, которые не поддерживают СВО.

Париж, Зоя Осколкова

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