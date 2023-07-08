Под нейтральным флагом и без медалей: российских и белорусских спортсменов допустят на Азиатские игры-2023

До 500 спортсменов из России и Беларуси будут допущены до участия в Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Об этом сообщил портал Insidethegames.

Как отмечается в публикации, российские и белорусские атлеты будут допущены к соревнованиям под нейтральным флагом, но при этом они не смогут претендовать на получение медалей.

В сообщении уточняется, что участие в Азиатских играх поможет россиянам и белорусам пройти квалификацию на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Стоит отметить, что изначально 19-е летние Азиатские игры должны были пройти в Китае в 2022 году, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2023-й.

Москва, Светлана Антонова

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