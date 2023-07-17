Сменивших гражданство спортсменов заставят выплатить компенсации

В России разрабатывают законопроект о выплате спортсменами компенсации при смене гражданства. Об этом говорится в документе, подготовленном комитетом Госдумы по физической культуре и спорту.
«В случае, если спортсмен, являющийся или являвшийся кандидатом в спортивную сборную команду Российской Федерации, зарегистрирован (заявлен) спортивной федерацией иностранного государства и (или) иной иностранной спортивной организацией для участия в международных спортивных соревнованиях, такой спортсмен обязан осуществить компенсационную выплату российской организации (российским организациям), осуществившей (осуществившим) его спортивную подготовку, в размере расходов, понесенных на его спортивную подготовку», – говорится в проекте, выдержки из которого приводит ТАСС.
При этом документ предусматривает несколько исключений. В частности, от выплаты компенсации освободят тех атлетов, кто в течение трех лет до момента его регистрации в качестве кандидата спортивной сборной команды иностранного государства не являлся кандидатом в сборную РФ.
Кроме того, от выплат могут быть освобождены спортсмены, если они оплачивали подготовку самостоятельно.
Размер компенсации и порядок ее выплаты пока еще только разрабатываются.
Москва, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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