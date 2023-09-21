Россия отказалась платить взнос WADA в размере 1,2 млн долларов

В 2023 году Россия не внесла в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) 1,2 млн долларов. Об этом говорится в сообщениях организации и Министерства спорта РФ.

8 сентября Россия не выплатила WADA 1 миллион 267 тысяч долларов. Таким образом, страна стала единственным крупным плательщиком, не погасившим задолженность, передает РИА «Новости».

Тем временем, США внесли в бюджет организации 3,419 млн долларов, Канада – 1,709 млн, Япония – 1,502 млн. Россия по размеру взноса стоит на четвертой строчке наряду с Великобританией, Германией, Италией и Францией.

Напомним, после серии скандалов с приемом допинга среди российских спортсменов WADA признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу, тогда были введены санкции сроком на четыре года. Российские спортсмены не имели права выступать под национальным флагом на крупных международных турнирах. Спортивный арбитражный суд (CAS) через год смягчил наказание, сократив срок ограничений на два года. Позже было объявлено, что РУСАДА не будет автоматически восстановлено в статусе, так как санкции введены в том числе из-за того, что всемирный антидопинговый кодекс не полностью интегрирован в российские законы.

Дакка, Зоя Осколкова

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