В Польше четырех футболистов выгнали из юниорской сборной за пьянство

В Польше исключили из юниорской сборной четырех футболистов за употребление алкоголя. Об этом сообщил Польский футбольный союз (PZPN).

Как было установлено, во время сборов в Индонезии, где команда готовилась к чемпионату мира, четыре спортсмена в возрасте до 17 лет покинули отель и отправились гулять. Позже их нашли в нетрезвом состоянии. Один из атлетов получил травму головы.

«В связи с неспортивным поведением и нарушением правил тренерский штаб национальной команды U-17 принял решение об исключении четырех игроков», – говорится в сообщении.

Чемпионат мира для футболистов не старше 17 лет стартует 10 ноября в Индонезии. Мундиаль завершится 2 декабря.

Варшава, Зоя Осколкова

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