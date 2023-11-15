В Киеве составили список спортсменов, скрывающихся от мобилизации

Министерство молодежи и спорта Украины составило реестр спортсменов, которые, несмотря на предписание вернуться, остались за границей, – сообщает в среду, 15 ноября издание Sport.ua.

Как пишет портал со ссылкой на собственный источник, в список украинского минспорта попали 304 спортсмена, в число которых вошли четыре футболиста сборной страны: Михаил Мудрик («Челси», Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Артем Довбик («Жирона», Испания) и Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия).

Киев, Иван Бабурин

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