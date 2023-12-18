Сборная России по шахматам стала победителем турнира ШОС в Китае

Сборная РФ выиграла турнир по шахматам Шанхайской организации сотрудничества, проходивший в Китае. Об этом сообщает Федерация шахмат России (ФШР).

Россияне набрали 17 баллов, опередив сборную КНР. Третье место досталось команде Монголии.

«Впервые в истории проходил турнир ШОС, который по сути можно назвать эквивалентом чемпионата мира, и российская сборная выступала на нем с гербом и флагом. На закрытии прозвучит наш гимн», – заявил президент ФШР Андрей Филатов.

Помимо России, Монголии, трех сборных Китая, в турнире приняли участие команды Ирана, Казахстана, Непала, Таджикистана.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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