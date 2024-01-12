Трое уехавших из России фехтовальщиков хотят выступить за сборную США на Олимпиаде

Российские фехтовальщики Сергей Бида, Виолетта Бида и Константин Лоханов собираются выступить на летних Олимпийских играх-2024 за сборную США. Об этом сообщает USA Today.

Спортсмены получили поддержку от Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC), а также американской фехтовальной федерации. Организации написали письмо с целью ускорения процедуры получения американского гражданства россиянами.

Сенат и палата представителей должны будут принять законопроект, представляющий фехтовальщикам гражданство США. Затем документ должен одобрить президент страны Джо Байден. Все согласования необходимо завершить к 26 июля, когда стартует Олимпиада в Париже.

Сергей и Виолетта Бида уехали из России летом 2023 года и в декабре прошлого года были объявлены в розыск, так как являлись военнослужащими. Четырехкратный чемпион мира среди юниоров Константин Лоханов покинул РФ в 2022 году. Все трое являются обладателями наград международного уровня.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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