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Вторник, 19 марта 2024, 16:09 мск

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МОК назвал российские Игры дружбы попыткой политизировать спорт

Фото: wfg2024.com

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал бойкотировать Игры дружбы и обвинил Россию в попытке политизировать спорт. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.

«Это циничная попытка России политизировать спорт. Комиссия спортсменов МОК, представляющая всех спортсменов-олимпийцев мира, однозначно выступает против использования спортсменов для политической пропаганды», – указано в заявлении.

МОК настоятельно призвал все стороны олимпийского движения и все правительства «отказаться от любого участия и поддержки любых инициатив, направленных на полную политизацию международного спорта».

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало «не узаконивать» Игры дружбы в России, так как антидопинговый контроль не будет входить в компетенции агентства.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года. Соревнования будут включать в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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