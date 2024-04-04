Сборная России по футболу поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА

Российская сборная улучшила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте организации.

В активе сборной РФ 1504,02 балла. Таким образом, страна поднялась с 38-го на 35-е место в рейтинге. Из первых 35 стран таблицы коэффициентов Россия продемонстрировала наибольший рост.

В списке российская сборная соседствует с командой Катара (34-е место) и Чехии (36-е). Возглавляют рейтинг Аргентина, Франция и Бельгия.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России и все российские клубы от участия во всех соревнованиях, проводимых под эгидой этих организаций.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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