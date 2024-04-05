Украина потребовала от олимпийцев из России отказаться от Игр дружбы

Украина потребовала от российских и белорусских спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы ради выступления на Олимпиаде в Париже. И.о. министра спорта Украины Матвей Бедный подчеркнул, что атлеты из России должны чувствовать, что им не рады на Олимпиаде.

«Атлеты из обеих стран должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы», – сказал Бедный в интервью газете Le Monde.

Глава МОК Томас Бах рассказал пранкерам, что комитет организовал слежку в соцсетях за российскими спортсменами. Всех, кто выскажется в поддержку властей РФ и их политики, будут отстранять от соревнований. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала расследовать сговор МОК с украинской стороной ради получения сведений.

Олимпиада запланирована на 26 июля – 11 августа в Париже. МОК допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию исключительно в нейтральном статусе.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube