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Пятница, 5 апреля 2024, 14:10 мск

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Украина потребовала от олимпийцев из России отказаться от Игр дружбы

Фото: официальный сайт МОК

Украина потребовала от российских и белорусских спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы ради выступления на Олимпиаде в Париже. И.о. министра спорта Украины Матвей Бедный подчеркнул, что атлеты из России должны чувствовать, что им не рады на Олимпиаде.

«Атлеты из обеих стран должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы», – сказал Бедный в интервью газете Le Monde.

Глава МОК Томас Бах рассказал пранкерам, что комитет организовал слежку в соцсетях за российскими спортсменами. Всех, кто выскажется в поддержку властей РФ и их политики, будут отстранять от соревнований. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала расследовать сговор МОК с украинской стороной ради получения сведений.

Олимпиада запланирована на 26 июля – 11 августа в Париже. МОК допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию исключительно в нейтральном статусе.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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