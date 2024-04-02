МОК следит за спортсменами, чтобы отсеять лояльных к России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала расследовать сговор главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха с Украинской стороной. За российскими спортсменами установлена слежка, чтобы отстранить от соревнований всех, кто поддерживает власти России.

Глава МОК признался в организации слежки в разговоре с пранкерами. Он сообщил, что в комитете работает специальная комиссия, которая напрямую сотрудничает с украинскими властями для отслеживания поведения россиян с помощью сети «Интернет».

«Теперь те, кто поддерживает российское правительство, не могут принять участия в Олимпийских играх. У нас есть специальная наблюдательная комиссия на уровне МОК, которая работает с одной независимой компанией. Они следят за Интернетом, СМИ и публичными заявлениями. Так что, если спортсмен появляется где-то с такими заявлениями, он не может принимать участия в играх. Мы предлагали украинской стороне, просили её предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов и чиновников. В таком случае они не смогут принять участия в играх», – сказал Бах пранкерам.

Захарова отметила, что после признания «кулуарных договоренностей» допинговый скандал, «несправедливо выбивший из спортивной колеи немало российских спортсменов», видится в новом свете.

«Отношения Баха с национальным олимпийским комитетом Украины и её чиновниками, признания в «просьбе следить за российскими атлетами» должны стать предметом тщательного расследования. Надеюсь, международные спортивные журналисты не оставят без внимания эту вопиющую ситуацию, которая, на мой взгляд, является «Уотергейтом» для МОК в целом и лично для Баха», – написала дипломат в своем блоге.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что новые условия МОК направлены на то, чтобы отсечь спортивных лидеров, претендующих на высокие награды. Президент поддержал желание участвовать в Олимпиаде российских спортсменов, которые «годами тренировались».

Осенью МОК разрешил спортсменам из России Белоруссии участвовать в Олимпиаде в Париже, но при условии, что они не будут использовать национальные гимны и флаги.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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