«Хотят отсечь лидеров»: Путин оценил условия МОК для россиян

Новые условия МОК могут быть направлены на то, чтобы отсечь спортивных лидеров, претендующих на высокие награды, считает президент РФ Владимир Путин. Он призвал внимательно проанализировать требования для допуска россиян к Олимпиаде в Париже.

Президент поддержал желание участвовать в Олимпиаде российских спортсменов, которые «годами тренировались» ради возможности выступить на Играх.

«Я поддерживал решение, чтобы наши спортсмены ехали», – сказал Путин во время прямой линии.

Выдвинутые МОК условия могут быть попыткой убрать с Игр лидеров, претендующих на первые места, и показать мнимый упадок российского спорта, допустил Путин. Он призвал тщательно проанализировать позицию МОК.

«Надо внимательно изучить эти условия. Если это искусственные условия, политически мотивированные, направленные на то, чтобы отсечь наших лидеров, тех, кто претендует на золото. Например, спортсменов из ЦСКА или «Динами», якобы связанных с ВС РФ. Если цель в этом, чтобы показать, что якобы российский спорт не развивается или пришел в упадок, то надо принять взвешенное решение», – предупредил президент.

Он отметил, что отношение международных спортивных чиновников к россиянам полностью противоречит принципу Олимпиады.

«Спорт должен объединять людей. Международные чиновники слишком увлеклись политической стороной, они попали в зависимость от спонсоров. Если будут и дальше так действовать, то просто похоронят олимпийское движение. Сама идея Олимпийских Игр страдает от подобного поведения», – сказал Путин.

Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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