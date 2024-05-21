В Москве пройдет чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага»

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк во вторник, 21 мая, заявил, что в столице планируется провести чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага».

В ходе общения с журналистами Немерюк сказал: «Одна из самых любимых детьми и взрослыми игр «Камень, ножницы, бумага», конечно, шутливая, но мы планируем в этом году в рамках проекта «Лето в Москве» провести целый настоящий чемпионат по ней. Несмотря на шутливость игры, призовые победителю осенью будут вручены вполне серьезные».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube