Открытие Олимпиады в Париже может сорваться из-за забастовки артистов

Союз артистов-исполнителей Франции (SFA) объявил забастовку, которая затронет репетицию шоу в честь открытия Олимпиады в Париже, а может сорвать и само представление, пишет The Mirror.

Организаторы Игр запланировали на 26 июля представление на реке Сена с участием 3000 артистов и 400 танцоров. Яркое шоу должно состояться и в честь открытия Паралимпийских игр 28 июля. Репетиции уже идут, но артисты не довольны суммами, обещанными в оплату за такую масштабную работу.

«В данный момент мы вынуждены объявить о подаче уведомления о забастовке на шоу 26 июля и следующие репетиции церемоний открытия Паралимпийских игр. Наши условия труда не обсуждались, мы указали на вопиющее неравенство в обращении во время подготовки к церемониям», – говориться в заявлении SFA.

Под вопросом также оказалось проведение соревнований по триатлону, поскольку водный этап запланирован в реке Сена. Власти Парижа согласовали с организаторами Игр изменения в программе, и триатлон может стать дуатлоном.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube