Открытие Олимпиады в Париже может сорваться из-за забастовки артистов

Союз артистов-исполнителей Франции (SFA) объявил забастовку, которая затронет репетицию шоу в честь открытия Олимпиады в Париже, а может сорвать и само представление, пишет The Mirror.
Организаторы Игр запланировали на 26 июля представление на реке Сена с участием 3000 артистов и 400 танцоров. Яркое шоу должно состояться и в честь открытия Паралимпийских игр 28 июля. Репетиции уже идут, но артисты не довольны суммами, обещанными в оплату за такую масштабную работу.
«В данный момент мы вынуждены объявить о подаче уведомления о забастовке на шоу 26 июля и следующие репетиции церемоний открытия Паралимпийских игр. Наши условия труда не обсуждались, мы указали на вопиющее неравенство в обращении во время подготовки к церемониям», – говориться в заявлении SFA.
Под вопросом также оказалось проведение соревнований по триатлону, поскольку водный этап запланирован в реке Сена. Власти Парижа согласовали с организаторами Игр изменения в программе, и триатлон может стать дуатлоном.
Париж, Наталья Рязанова
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