МОК выбрал места проведения Олимпийских игр в 2030 и 2034 годах

Международный олимпийский комитет определился с местами проведения Олимпиады в 2030 и 2034 годах. Об этом сообщил глава организации Томас Бах.

Олимпийские игры 2030 года пройдут во Французских Альпах. Американский Солт-Лейк-Сити был выбран местом проведения зимней Олимпиады 2034 года. Такое решение было принято в ходе голосования на сессии МОК в Париже, которая проходит в преддверии летних Олимпийских игр 2024.

Теперь страны-хозяйки должны пройти процедуру выдачи гарантий проведения Олимпиады.

Кроме того, президент Спортивного арбитражного суда (CAS) Джон Коутс заявил, что МОК должен получить право разорвать контракт на право проведения Олимпиады в том случае, если приоритет Всемирного антидопингового агентства (WADA) не будет полностью признан Олимпийским и Паралимпийским комитетом США (USOPC). Ранее в WADA грозили лишить США права на проведение Игр из-за преследования китайских пловцов.

Стоит отметить, что в Солт-Лейк-Сити уже проходила зимняя Олимпиада в 2002 году. США также примут летние Игры 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube