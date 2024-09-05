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Четверг, 5 сентября 2024, 19:55 мск

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Спортсменка из России установила мировой рекорд на Паралимпиаде

Фото: телеграм-канал ПКР

Российская спортсменка Мария Павлова завоевала золотую медаль на XVII Паралимпийских летних играх в Париже.

Павлова стала победителем в соревнованиях по плаванию в заплыве на дистанции 100 метров брассом в классе SВ7 среди женщин и установила новый мировой рекорд, говорится в сообщении Паралимпийского комитета России.

Это 14 золотая медаль у наших паралимпийцев на Паралимпийских играх в Париже. Россияне также завоевали 18 серебряных наград, и 18 – бронзовых.

Париж, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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