Спортсменка из России установила мировой рекорд на Паралимпиаде

Российская спортсменка Мария Павлова завоевала золотую медаль на XVII Паралимпийских летних играх в Париже.
Павлова стала победителем в соревнованиях по плаванию в заплыве на дистанции 100 метров брассом в классе SВ7 среди женщин и установила новый мировой рекорд, говорится в сообщении Паралимпийского комитета России.
Это 14 золотая медаль у наших паралимпийцев на Паралимпийских играх в Париже. Россияне также завоевали 18 серебряных наград, и 18 – бронзовых.
Париж, Светлана Антонова
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