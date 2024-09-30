Россияне потеряли интерес к футболу

В России резко сократилось число постоянных футбольных фанатов, а число равнодушных к этому виду спорта людей выросло до максимума за 19 лет. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Количество равнодушных к футболу россиян с 2005 по 2024 год увеличилось с 43% до 77%. Число постоянных болельщиков сократилось почти в пять раз: с 19% в 2005 году до 4% в 2024-м, а доля периодически интересующихся футболом снизилась на 16% за этот же период времени.

Все больше россиян теперь не могут назвать действующего игрока российского футбола, в 2009 году на этот вопрос отвечали 47%, на данный момент только 17% способны назвать фамилию футболиста.

Вместе с тем, по мнению респондентов, в стране улучшаются условия для развития детско-юношеского футбола и эффективной подготовки молодых специалистов. Так считают 64% участников опроса.

«Кризис зрительского интереса к российскому футболу начался не вчера, но его углублению сильно способствовало отлучение наших клубов и сборной России от больших международных соревнований. Вектор внимания аудитории в этой ситуации перемещается в другие сектора рынка досуга и развлечений. На этом непростом фоне радует продолжающееся развитие массовой спортивной инфраструктуры, улучшение условий для подготовки молодых спортсменов весьма заметное для россиян. Будем меньше «болеть» и больше заниматься спортом и своим здоровьем!», – прокомментировал результаты опроса генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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