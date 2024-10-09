Сборная России по футболу осталась без соперников

Планировавшийся в октябре товарищеский матч сборной России по футболу с командой Пакистана не состоится. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе.

Причиной срыва игры стало отсутствие согласия со стороны властей Пакистана. Таким образом на октябрьском сборе команда Валерия Карпина проведет мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретится с болельщиками на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 10 октября.

В РФС уточнили, что близки к завершению переговоров по товарищеским играм в ноябре, о соперниках будет объявлено позднее. Сообщалось, что возможным соперником станет команда Сирии.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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