Чемпионат мира по футболу в 2034 году пройдет в Саудовской Аравии

Чемпионат мира по футболу 2034 года состоится в Саудовской Аравии, которая оказалась единственной страной, направившей заявку на проведение первенства. О решении было объявлено на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА).

ФИФА также утвердила проведение чемпионата мира 2030 года на трех континентах. Основными хозяевами первенства станут Испания, Португалия и Марокко, а игры турнира пройдут также в Аргентине, Парагвае и Уругвае.

Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

Женева, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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