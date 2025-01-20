Глава FIS выступил за допуск российских лыжников к мировым турнирам

Руководитель Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш заявил, что россиян и белорусов следует допустить к международным турнирам в нейтральном статусе.

Он считает, что российские и белорусские лыжники должны быть допущены до соревнований по примеру Олимпиады-2024 в Париже. «В этих вопросах важно сохранять нейтралитет. Спортсмены не несут ответственности за то, где они родились, и они не должны быть за это наказаны», – цитирует Элиаша издание Aftonbladet.

Элиаш является кандидатом в президенты Международного олимпийского комитета (МОК). Выборы президента намечены на 20 марта 2025 года.

Российские и белорусские лыжники по решению FIS отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube