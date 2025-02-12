Ирина Винер уходит с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер уходит в отставку. Сообщает РИА «Новости». В заявлении, в частности, говорится: «Художественная гимнастика – это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее, я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике. Сегодня передо мной стоит новая, не менее важная задача – не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд. Тем более, что многие из моих учеников уже сами стали выдающимися наставниками. Это позволит сохранить традиции нашей гимнастики и обеспечить преемственность поколений».

Винер выразила благодарность всем спортсменкам, коллегам и болельщикам, с которыми прошла этот путь, отметив, что «художественная гимнастика остаётся в надёжных руках».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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