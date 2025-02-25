Валерий Карпин ушел из «Ростова»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил о своем уходе из клуба «Ростов». По его словам, это не простое решение, но сейчас необходимо сконцентрироваться на работе с национальной командой.

«В настоящее время ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны – Сборной России», – говорится в заявлении Карпина, которое опубликовано на официальном сайте ФК «Ростов».

Стоит отметить, что в настоящее время сборная России по футболу отстранена от международных турниров. «Ростов» ушел на зимний перерыв национального чемпионата на 7 месте.

Ростов-на-Дону, Светлана Антонова

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