Международный олимпийский комитет принял отставку своего руководителя Томаса Баха с поста члена организации. Как сообщает «Матч ТВ», решение вступит в силу после 23 июня, когда полномочия будут переданы новому главе МОК.

Ранее действующий глава МОК Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок. Выборы президента организации пройдут в марте на сессии в Греции.

Напомним, Бах отличился на своем посту антироссийской риторикой и введением жестких ограничений для участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

Лозанна, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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