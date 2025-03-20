Женщина впервые избрана главой Международного олимпийского комитета

Главой Международного олимпийского комитета (МОК) впервые избрана женщина. Руководителем спортивной организации стала двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве, которая сменила на этом посту Томаса Баха.

Ковентри была избрана большинством голосов в первом раунде. Предполагается, что новый президент МОК вступит в должность 24 июня.

В своем первом заявлении Ковентри заверила, что «сделает так, чтобы вы все очень-очень гордились и, надеюсь, были абсолютно уверены в решении, которое приняли».

Ковентри побеждала на Олимпиадах 2004 и 2008 годов в плавании на дистанции 200 метров на спине. Также на ее счету три серебра и одна бронза Олимпиад. Она также является трехкратной чемпионкой мира.

Афины, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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