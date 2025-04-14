Дегтярев ожидает, что МОК восстановит ОКР в правах в ближайшие два-три месяца

Олимпийский комитет России (ОКР) будет восстановлен в правах Международным олимпийским комитетом в ближайшие месяцы. С таким прогнозом выступил министр спорта и глава ОКР. Михаил Дегтярев.

«Юридических оснований для отстранения больше нет», – цитирует министра ТАСС. «Наш олимпийский комитет будет признан в ближайшее время. По моей оценке – через два-три месяца», – добавил Дегтярев.

Глава Минспорта считает, что поводов для отстранения российского комитета из МОК больше нет после исключения из состава ОКР олимпийских советов новых регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передает «Интерфакс».

«После восстановления ОКР, начиная с лета, начнем подавать заявки на проведение соревнований. Шансы высокие. Теоретически можем рассчитывать на 2029 год и далее», – полагает Дегтярев.

МОК 12 октября 2023 лишил полномочий ОКР в связи с принятием в его состав олимпийских советов новых субъектов России. Это решение означало, что ОКР утрачивает статус национального олимпийского комитета и лишается финансирования от олимпийского движения.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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