Футбольный клуб «Краснодар» впервые стал чемпионом России

Футбольный клуб «Краснодар» победил в решающем матче и завоевал звание чемпиона Российской премьер-лиги.

В заключительном 30-м туре «Краснодар» на своем поле со счетом 3:0 обыграл московское «Динамо», и, набрав 67 очков, финишировал на первом месте в турнирной таблице. Голы забили Джон Кордоба (46-я минута), Никита Кривцов (82) и Эдуард Сперцян (90+9, с пенальти).

На втором месте в турнирной таблице петербургский «Зенит» (66 очков), на третьем – московский ЦСКА (59 очков).

Краснодар, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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