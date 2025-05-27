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Вторник, 27 мая 2025, 19:38 мск

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ОКР намерен судиться с МОК за допуск российских спортсменов к Олимпиадам

Юристы Олимпийского комитета России (ОКР) прорабатывают варианты оспаривания в международных судебных инстанциях действий, а точнее бездействий Международного олимпийского комитета (МОК) по недопуску спортсменов из РФ к олимпийским турнирам.

«Препятствия, на которые ссылается МОК, устранены и организация об этом официально уведомлена», – говорится в заявлении ОКР.

«Наша позиция простая, нет никаких юридических оснований для отстранения ОКР, все права нашего Национального олимпийского комитета должны быть восстановлены, а российские спортсмены должны иметь право принять участие во всех олимпийских дисциплинах, в которых они имеют право участвовать в соответствии со спортивными принципами отбора, включая хоккейный турнир», – подчеркнули в ОКР.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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