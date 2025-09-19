Начинающим гимнасткам в России запретили яркий макияж и стразы

Федерация гимнастики России утвердила новые требования к начинающим спортсменкам. Девочкам запретили выступать с ярким макияжем на лицах и в расшитых стразами и перьями купальниках.

«Главная цель этих норм – подчеркнуть спортивный характер соревнований и сохранить возрастную уместность внешнего вида юных спортсменок. Художественная гимнастика должна формировать вкус, эстетику движения и дисциплину, а не подталкивать детей к взрослым атрибутам», – сообщили в пресс-службе ФГР.

Ограничения касаются гимнасток I – III юношеских спортивных разрядов. В III разряде выступают спортсменки возрастом от шести до семи лет, II – до восьми лет, I – до девяти лет.

Согласно новым требованиям, для декорирования купальников (комбинезонов) юных гимнасток не допускаются кристаллы, стразы, пайетки, бусины, бисер, жемчуг, стразовые ленты, цепочки, перья. При этом разрешено использование тканей любого цвета и фактуры, тканей с блеском, с градиентом, декорирование аппликацией и вышивкой.

Прически юных спортсменок должны быть аккуратными и компактными, не разрешается использовать стразы и перья. Макияж допускается в естественных, нейтральных тонах, запрещены театральный грим, накладные ресницы, яркая помада. Применение автозагара допускается, но не рекомендуется.

Особое внимание уделено социальной стороне вопроса, подчеркнули в ФГР. Запрет на использование дорогостоящего декора позволит снизить финансовую нагрузку на семьи и сделает занятия художественной гимнастикой более доступными для каждого ребенка. Требования вступят в силу с 1 января 2026 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube